Varginha tem fim de semana vitorioso nos campeonatos de Futebol de campo

A seleção de futebol de campo masculina, sub-15 da SEMEL-Varginha, disputou no domingo (15), mais uma etapa da LIDARP. A equipe varginhense foi até a cidade de Juruaia-MG, para enfrentar a seleção de Guaxupé. O jogo terminou em 2×1 para a equipe de Varginha, com gols de Gabriel Jote e Leonardo Aquino. O próximo confronto da equipe sub-15 será contra Poços de Caldas, mas ainda não foi divulgada a data e local do jogo.

Copa Alterosa de Futebol Amador

Já pela Copa Alterosa de Futebol Amador a equipe adulto da SEMEL-Varginha jogou em casa e venceu a equipe de Poço Fundo pelo placar de 5×0 com dois gols marcados pelo Deusdete, um pelo Diego Lino, um pelo Alcides e um por Daniel. A próxima partida será realizada em Varginha, no dia 22, ás 10h, no campo do Bom Sucesso (Camisolão), contra a equipe de Machado. Nesse jogo a seleção varginhense vai empenhada a vencer para assim, assumir a liderança do grupo.