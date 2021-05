Varginha Esporte Clube divulga lançamento dos novos uniformes

Inspirado nas cores do antigo Flamengo de Varginha e, até mesmo, de seu próprio passado já como VEC, o uniforme conta com o vermelho, preto e branco como predominantes.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube, popular VEC, lançou nesta quinta-feira (20), sua nova linha de uniformes. Inspirado nas cores do antigo Flamengo de Varginha e, até mesmo, de seu próprio passado já como VEC, o uniforme conta com o vermelho, preto e branco como predominantes.





Nas redes sociais, o clube usou o slogan “Nossas batalhas serão travadas no campo. Vista a sua armadura e lute com a gente” – para realização do lançamento.

Os uniformes já estão à venda no site do clube.

A volta do VEC

O Varginha Esporte Clube está de volta à ativa 11 anos depois. A tradicional equipe do Sul de Minas já retomou as atividades esportivas.

Inicialmente, o VEC está usando o CT Urubola, do Bola Preta, localizado em Elói Mendes, como Centro de Treinamentos. A ideia foi fundamentada após uma parceria entre dirigentes do Bola Preta e membros da nova gestão da equipe de Varginha.

O intuito do VEC é ser um clube formador, conseguindo, até mesmo, certificado na Confederação Brasileira de Futebol. Um dos responsáveis pela reativação da equipe, o empresário Matheus Bonjorni explicou como será feita a nova gestão e, adiantou que, o time não será de natureza clube-empresa.

O projeto vem sendo trabalhado há cerca de um ano. O planejamento foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, através da empresa júnior FEA, de Ribeirão Preto. O time contará, também, com a Associação Esportiva de Contagem (AEC), que disponibilizará mão de obras e profissionais.

A nova direção do VEC está autorizada pela prefeitura, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, a fazer acordos de cooperação técnica sem uso de verba pública, sendo assim, a nova equipe poderá ter um polo parceiro na Secretaria Municipal de Esportes da cidade.

Apesar de estar se preparando para a Segundona do Mineiro em 2021 – onde disputará com uma equipe sub-20 – o principal objetivo na reativação do clube será voltado à base, com categorias para jovens de 14 a 23 anos.