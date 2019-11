Varginha enfrenta Machado na final da LIDARP

Pin Compartilhar 0 Compart.

No último domingo (27), os meninos de futebol de campo da Semel Varginha, categoria Sub-17 , jogando pela semifinal da LIDARP – Liga Desportiva do Auto Rio Pardo, venceram a equipe de Cabo Verde pelo placar de 6×0, com gols marcados por João Orlandon (2); Fernando Freitas; Otávio Coimbra; Higor Almeida e Gabriel Joth, 1 gol cada. A disputa aconteceu em Machado.

Com o resultado positivo, Varginha ganhou a condição de ir para mais uma final, desta vez contra a equipe de Machado que também venceu Ibitiura por 5×1. Varginha e Machado vão brigar por mais um título na LIDARP, enquanto Cabo Verde e Ibitiura disputarão o terceiro lugar.

Segundo relato dos técnicos da equipe, Professores Wendel de Oliveira e José Lourenço, “os garotos da Semel, começaram bem o jogo e partiram desde o início pra cima do adversário, demonstrando o grande interesse em chegar a final e neutralizando todo poder de ataque do time de Cabo Verde. Tanto é verdade que aos 3 minutos do primeiro tempo nossa equipe já tinha marcado o seu primeiro gol. O primeiro tempo terminou com 3×0 para Varginha”, disseram.

“Na volta para a segunda etapa, O sub-17 da Semel voltou com mais poderio de jogo e não teve dificuldades para golear seu adversário por 6 a zero, dando números finais ao espetáculo”, completaram.

Final

Os meninos de Varginha agora devem aguardar a definição da data para enfrentar a equipe de Machado na grande final. Os meninos da sub-17 da Semel já foram derrotados por Machado na fase de classificação, então todo cuidado é pouco e a frequência dos treinamentos devem ser puxados, relatam os treinadores.

A equipe varginhense já sagrou-se campeã nas categorias sub-13 e sub-15, de modo que esse título da sub-17 é de fundamental importância para a garotada, fechar com chave de ouro.

“Os meninos merecem os parabéns, mas ainda não conquistamos nada, mais um motivo para se entregarem de corpo e alma na preparação para a grande final, palavras”, avaliaram os Wendel de Oliveira e José Lourenço.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha