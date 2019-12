Varginha Cup Regional terá sua decisão hoje

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite desta sexta-feira (6), o Varginha Cup Regional irá conhecer seu grande campeão. A partida entre América Varginha x Juventus de São Bento Abade, está marcada para as 20h30, no estádio da Semel.

As duas equipes vêm de grande classificações, o time americano bateu o Corcetti por 2 x 0 nas semifinais, já o Juventus venceu o Mascatinho nos pênaltis por 6 x 5, após empate no tempo normal.

Juventus e América não entraram como favoritos no campeonato; Repleto de craques e boas equipes, torcedores e amantes do futebol amador estavam dando favoritismo para times como Barcelona, União São José, Amarelo Bebidas e Corcetti, no entanto, ambas as equipes chegaram na final por merecimento, com futebol organizado, limpo e bem jogado.

O Juventus contará com seu entrosamento e tradição, já o América com a força de sua torcida e o renascimento de um grande clube.

Agradecimento: Luis Fernando Eventos Esportivos

Redação CSUL – Alisson Marques