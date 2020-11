“Vamos fazer de tudo para vencermos”, diz goleiro Renan Rocha do Boa Esporte

Goleiro do Boa Esporte, Renan Rocha segue confiante que o time vai sair da situação atual que está.

O Boa Esporte tem mais cinco jogos para tentar fugir da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dia principais jogadores do elenco, o goleiro Renan Rocha, falou sobre a próxima partida.

“Sabemos que é um jogo muito difícil, contra uma das melhores equipes da competição, mas para conquistarmos nossos objetivos temos de supera-los e conquistarmos a vitória. Vamos fazer de tudo para vencermos, é um jogo muito difícil, mas precisamos vencer”, disse Renan Rocha.

Renan Rocha falou sobre o momento atual do time e diz em acreditar que o time possa sair dessa situação. “Acredito que sim, mas temos de brigar sempre, ter competitvidade e nunca desistir em qualquer momento do jogo para que saiamos com a vitória e dessa situação que nos encontramos”, finalizou Renan Rocha.

Próximo adversário

Contra o líder do Grupo B, o agora laterna, Boa Esporte busca a vitória para diminuir a distância de cinco pontos para os times que estão fora do Z-2. A Coruja vai para o quinto jogo sob o comando de Ariel Mamede. Com o treinador, a equipe boveta conquistou o único triunfo na competição até o momento.

Próximo jogo do time de Varginha, está marcado para hoje (9), às 20h, contra o Brusque, em Santa Catarina, pela 14ª rodada da competição.