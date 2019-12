Vai-e-vem do mercado: Coudet chega ao Inter e Renato renova com o Grêmio

Pin Compartilhar 0 Compart.

O casamento entre Renato Gaúcho e Grêmio continua intacto e cada vez mais firme. O treinador com mais tempo de comando no futebol brasileiro, renovou por mais uma temporada com o tricolor gaúcho. Com a renovação, Renato irá para quarta temporada como técnico do Grêmio e terá chance de ser o treinador que mais comandou o clube, superando nomes como Felipão e Oswaldo Rolla.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior viajou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (18), para tratar pessoalmente sobre a renovação de contrato com Renato. De início a primeira proposta foi recusada, no entanto, após contraproposta as duas partes chegaram à um acordo.

Renato chegou ao Grêmio em 2016, de lá pra cá coleciona títulos importantes como: Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e duas vezes o Gaúcho.

Inter apresenta Coudet

Por outro lado, o Internacional maior rival do Grêmio, apresentou Eduardo Coudet. Ex treinador do Racing Clúb da Argentina, o comandante chega como atual campeão da Superliga Argentina com o Racing.

Coudet desembarcou na noite da última quarta-feira (18), no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Após o desembarque o novo treinador colorado foi recebido por dezenas de torcedores, que fizeram festa com cachecóis e músicas para o novo comandante.

Em comunicado ao site oficial do clube, Coute disse: “Fiquei muito feliz de saber que o torcedor queria que estivesse aqui. Escolhi o Inter porque eu gosto de times apaixonantes, que o torcedor vive dessa maneira. Com essa loucura “sã”, de sentir as cores da camiseta de uma maneira especial. Por isso estou contente de estar aqui”

O novo treinador começa a trabalhar com o grupo no próximo dia 8 de Janeiro.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Divulgações Inter e Grêmio