A Copa de Futebol Amador Sul Mineira está com inscrições abertas. O congresso técnico será no dia 27 de janeiro e os jogos começam em março. A premiação do campeonato é em dinheiro.

Obs.: as vagas são limitadas.

Informações:

(35)99805-9145 (vivo)

(35)98708-2860 (oi)

alvesecosta@gmail.com

www.aceventosesportivos.com.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução