Vadão convoca 15 jogadoras para período de treinos da seleção

A lista é bem diferente da última convocação de Vadão. No fim de fevereiro, o Brasil realizou um período de treinamentos na Granja Comary e contou com Marta, além da volta de Formiga, que havia se aposentado da equipe. Cristiane, que também anunciara seu afastamento da seleção, anunciou que havia aceitado conversar com o treinador para definir seu retorno.

Na lista desta terça, porém, nenhuma delas teve o nome citado. Marta está garantida na Copa América, mas Formiga e Cristiane vivem processo de volta à seleção e, por isso, não se sabe ao certo se estarão com a seleção no torneio que será disputado no Chile, em abril.

A base da convocação anunciada por Vadão está no Corinthians. Das 15 atletas chamadas, cinco atuam no clube: as goleiras Letícia e Tainá, a meio-campista Gabi Zanotti e as atacantes Millene e Adriana.

A seleção brasileira se apresentaria ainda nesta terça na Granja Comary e realizará trabalhos até o início de abril, quando embarca para o Chile. O País está no Grupo B da Copa América, ao lado de Equador, Argentina, Venezuela e Bolívia, e estreia no dia 5 de abril contra as equatorianas.

Confira a convocação da seleção feminina:

Goleiras: Bárbara (Kindermann), Aline (CBF), Letícia (Corinthians) e Tainá (Corinthians).

Laterais: Daiane (CBF) e Rilany (CBF).

Zagueira: Bruna Benites (Meizhou Huijun-CHN).

Meio-campistas: Gabi Zanotti (Corinthians) e Andressinha (Portland Thorns-EUA).

Atacantes: Raquel (Ferroviária), Adriana (Corinthians), Millene (Corinthians), Aline Milene (Baylor University-EUA), Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels-COR) e Thaís Guedes (Incheon Hyundai Steel Red Angels-COR).

Fonte: Diário do Grande ABC / Foto: Reprodução