Vadão anuncia convocação da Seleção Feminina para amistosos com Espanha e Escócia

Nesta quinta-feira (23), o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Vadão, anunciou a lista de 23 jogadoras convocadas para os dois próximos amistosos diante da Espanha e Escócia. Visando a preparação para a Copa do Mundo da França, a equipe nacional enfrenta a seleção espanhola no dia 5 de abril, no Estádio Municipal Vicente Sanz, às 14h30 (Horário de Brasília), em Don Benito. No dia 8 de abril, brasileiras e escocesas se enfrentam na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar, às 16h (Horário de Brasília). Os dois jogos serão disputados em território espanhol.

“Analisamos as jogadoras e levamos em consideração o momento de cada uma. Nós temos atletas que ainda estão voltando de lesão e não estão jogando, por isso optamos por não levá-las, e algumas ainda estão se recuperando de contusão. Temos um leque muito grande de observações e estamos de olho em posições pontuais”, explicou Vadão.

A Espanha está no Grupo B da Copa do Mundo Feminina e atualmente é a 12º colocada do ranking da FIFA. As duas equipes se enfrentaram duas vezes recentemente. Na fase de grupos do Mundial de 2015, vitória brasileira por 1 a 0, com gol de Andressa Alves. Em 2017, em jogo amistoso, 2 a 1 para a equipe canarinha, gols de Darlene e Rafaelle.

Já a Escócia está no Grupo D da Copa do Mundo, e ocupa a 20º do ranking da FIFA. No último amistoso entre as duas seleções, vitória brasileira por 3 a 1 no Torneio Internacional de Brasília, gols de Marta e Debinha (2).

“São dois grandes adversários. A Espanha acompanhamos a ascensão no futebol feminino, a equipe joga bem no estilo de espanhol que é mais de toque de bola. Já a Escócia é um adversário novo para nós, estamos estudando o time que tem uma escola diferente. Elas tiveram uma boa participação na Copa Algarve deste ano”, analisou.

Convocação Seleção Feminina Principal

Goleiras:

Aline – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara – Kindermann (Brasil)

Defensoras:

Érika – Corinthians (Brasil)

Joyce – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Jucinara – Valência (Espanha)

Kathellen – FC Girondins (França)

Letícia – Sportclub Sand (Alemanha)

Mônica

Poliana – São José (Brasil)

Tamires – Fortuna Hjorring (Dinamarca)

Tayla – Benfica (Portugal)

Meio-campistas:

Andressa Alves – Barcelona (Espanha)

Andressinha – Iranduba (Brasil)

Formiga – Paris St Germain (França)

Luana – KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Thaisa – Milan (Itália)

Atacantes:

Adriana – Corinthians (Brasil)

Cristiane – São Paulo (Brasil)

Debinha – North Carolina Courage (EUA)

Geyse – Benfica (Portugal)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Raquel – Sporting Club Huelva (Espanha)

Fonte: tnh1.com.br / Foto: Reuters