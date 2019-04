UninCor promove 1º Jogos Internos da Educação Física

Com o intuito de estimular a prática de esportes e promover conhecimento na organização de eventos esportivos, a UninCor realizou, nos dias 9 e 10 de abril, no ginásio poliesportivo da instituição, a abertura do 1º Jogos Internos da Educação Física. No evento ocorreram apresentações de dança e partidas de esportes coletivos, nas modalidades basquete, futsal, handebol e voleibol. A cerimônia de abertura contou com a participação dos estudantes e professores do curso e, na ocasião, ocorreu um momento cívico, seguido de um desfile das delegações.

De acordo com o coordenador do curso de Educação Física da UninCor, João Marcelo de Souza Ribeiro, a atividade foi importante, pois promoveu um intercâmbio esportivo e social entre os alunos e professores do curso de Educação Física. “Os jogos têm como objetivo a integração entre os alunos, já que a universidade também tem a socialização como uma de suas premissas e o esporte é um excelente meio de educar, de socializar. Ficamos muito satisfeitos com os resultados e o envolvimento de todos”.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Divulgação UninCor