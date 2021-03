Unimed Varginha promove live com Amanda Ribas no Mês das Mulheres

Transmissão ao vivo será aberta para todo o público no YouTube Unimed Varginha.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no mês de março, o Grupo Empresarial Unimed Varginha promoverá uma Live sobre Exercícios e Cuidados com o Corpo e a Mente, com a lutadora de MMA Amanda Ribas, na próxima segunda-feira (15) às 19h.

A lutadora participará de um bate papo sobre exercícios e como eles ajudam a liberar endorfina, reduzir a produção de adrenalina, noradrenalina e cortisol, substâncias associadas à ansiedade. Fazendocom que, aos poucos, o praticante consiga esquecer aquilo que o aflige e preocupa.

“Acreditamos muito no poder de inspiração que uma mulher transmite a outra. A Amanda é hoje um exemplo de como podemos realizar sonhos e se tornou também um símbolo do esporte para Varginha e região. A sua participação em um evento on-line para nós será muito significativo e esperamos que para outras mulheres também”, ratifica a responsável pelo setor de Comunicação e Marketing da Unimed Varginha, Priscila Maia.

A transmissão será realizada no dia 15 de março, às 19h, no canal do YouTube da Unimed Varginha. O público participante poderá enviar suas dúvidas via comentários ao longo da live.

Fonte e fotos: Ascom Unimed Varginha