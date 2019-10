Umbro Brasil e Chapecoense apresentam nova camisa 3 que remonta estética dos anos 90

Pin Compartilhar 0 Compart.

Camisa verde-menta possui grafismos em várias tonalidades que dão ao manto visual único; lançamento faz parte da campanha de comemoração de 95 anos da marca inglesa

A Umbro Brasil e a Associação Chapecoense de Futebol apresentam a nova camisa 3 do clube catarinense, parte da campanha que comemora 95 anos da marca inglesa e relembra a ‘era de ouro’ da mesma, os anos 90. É inspirado nisso que novo manto da Chape chega para o torcedor alviverde, na cor verde-menta, com uma série de elementos que remontam a estética noventista.

A grande marca do uniforme, além da cor, inovadora em relação às camisas tradicionais do clube, são os grafismos sublimados na frente e nas costas, que intercalam linhas e formas geométricas que formam um efeito visual único. Essa estética noventista faz contraste com a arte da manga, que possui recorte dos ombros com a sigla “A.C.F.” espalhada em embossing por toda a área.

Alguns detalhes do uniforme fazem o balanço do retrô com o que há de mais avançado na tecnologia em camisas de futebol atualmente. Destaque para a gola em ribana, com detalhe em viés contrastante, e para o tecido diferenciado nas costas, com modelagem levemente maior que a parte frontal para melhor caimento, beneficiado também por uma abertura lateral. As mangas ainda possuem viés na barra, em cor contrastante ao do restante da peça.

Como forma de lembrar os 95 anos da marca inglesa, mote da campanha de camisas 3, a Umbro Brasil desenvolveu dois selos colocados na barra e na altura da nuca na camisa do clube do Indio Condá. O primeiro traz um símbolo estilizado que ressalta o aniversário da Umbro, acompanhado com todos os logos históricos da empresa, enquanto o segundo mescla o diamante da Umbro com o ano de 2019 e os 95 anos da fornecedora.

O belo escudo da Chapecoense está em TPU com relevo termoaplicado, material novo que a Umbro usa para destacar o escudo das equipes. O clube estreia o novo manto diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, dia 6. Até o próximo dia 7, a venda é exclusiva da loja “Chape Oficial”, e a abertura para venda geral acontece em seguida. A nova camisa será comercializada na versão Atleta, pelo valor de R$ 279,90. Para as torcedoras do Verdão do Oeste, é possível adquirir o modelo feminino por R$ 189,90, enquanto para os pequenos torcedores o modelo infantil está disponível para R$ 179,90.

Campanha interativa

Como parte do seu projeto de celebração dos 95 anos a fornecedora de materiais esportivos lançou o Canal 95, onde os mantos são apresentados em primeira mão. Além disso, o torcedor pode interagir ligando no telefone (48) 4042-0441, que aparece no final do vídeo, para receber um recado especial do jogador Everaldo. Para assistir ao vídeo de lançamento, basta entrar no canal da Umbro no YouTube (https://youtu.be/_iKawLA4GYw), ou então as redes sociais da marca, no Instagram, Facebook e Twitter.

Sobre a Umbro

Fundada em 1924, a Umbro é a autêntica marca do futebol, pois se dedica a este esporte há mais de 90 anos. Nascida em Manchester, Inglaterra, a Umbro tem seus produtos usados dentro e fora de campo em mais de 100 países por todo o mundo. Hoje, a companhia soma sua herança na alfaiataria esportiva com uma moderna visão do futebol para criar roupas, calçados e acessórios que combinam desempenho e estilo.

Fonte: Máindi – Engajamento e Performance / Fotos: Divulgação