Um dia após interdição, hotel é liberado pelos Bombeiros para jogadores do Boa Esporte

Um dia após interdição do hotel que hospeda os jogadores do Boa Esporte em Varginha por irregularidades e falta de , o Corpo de Bombeiros realizou nova vistoria no local na noite desta quinta-feira (14) e acabou liberando o prédio após os problemas apontados serem sanados. O Hotel Heloísa e Filhos Ltda, localizado na Avenida Princesa do Sul, no bairro Jardim Andere, apresentou vários riscos na primeira vistoria realizada pelos Bombeiros na quarta-feira (13).

O presidente da equipe boveta, Rildo da Costa e um engenheiro contratado pelo proprietário acompanharam as vistorias pelo local. Os jogadores haviam sido remanejados para outro hotel na cidade até que os problemas fossem resolvidos, com todas as despesas pagas pelo proprietário do imóvel interditado.