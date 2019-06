Última rodada do Brasileirão antes da Copa América movimenta meio da semana

Cruzeiro visita Fortaleza para se afastar da zona de rebaixamento e Atlético-MG recebe o São Paulo em busca da liderança

O Brasileirão 2019 irá dar uma parada para a disputa da Copa América, em território brasileiro. A 9ª rodada da Série A acontece nesta quarta (12) e quinta (13), com vários jogos pelo país. A 10ª rodada está marcada apenas para o dia 14 de julho.

Mineiros

Enquanto o Cruzeiro busca se afastar da zona de rebaixamento, o Atlético-MG está na corrida para se aproximar da liderança. Certo é que o Galo, mesmo vencendo o São Paulo na quinta-feira, não poderá chegar à ponta da tabela, visto que está quatro pontos atrás do líder Palmeiras, mas, se vencer, poderá retornar em julho com mais tranquilidade para reiniciar a caminhada em busca do título. A partida contra o tricolor acontece no Independência, às 20h.

Antes, porém, o Cruzeiro vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h. A equipe de Mano Menezes está em 14º lugar com 8 pontos, um a menos que o próprio Fortaleza, primeiro dentro do Z4. Se perder, a raposa poderá permanecer na zona da degola durante toda a Copa América.

Destaques

O clássico da rodada ficará por conta de Santos e Corinthians. Segundo e nono colocados, respectivamente, as equipes se enfrentam na Vila Belmiro, nesta quarta, às 21h30. O Santos vem de uma crescente no campeonato, mesmo após ser eliminado na Copa do Brasil pelo Galo, enquanto o Timão ainda mostra fragilidade em algumas partidas. Na última, empatou com o Cruzeiro graças aos milagres operados pelo goleiro reserva, Walter.

Outro jogo que chama a atenção na rodada é entre Botafogo e Grêmio. No G4, o Fogão precisa da vitória para mostrar que depois de anos sofridos, brigará por um título importante nesta temporada. Já o time de Rento Gaúcho vem sofrendo pressão da torcida e críticas de comentaristas pela falta de resultados. A partida acontece às 19h15, na abertura da rodada nesta quarta.

Confira classificação e os jogos da 8ª rodada:

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG