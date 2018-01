Troféu Globo Minas marca lançamento do Campeonato Mineiro 2018; Clubes da capital serão homenageados por conquistas em 2017

Antes de calçar as chuteiras e colocar os uniformes de jogo, é hora de as estrelas do futebol mineiro brindarem mais um início de Estadual. Na noite desta segunda-feira, jogadores, técnicos e dirigentes se reúnem para a festa de abertura do Campeonato Mineiro e do Troféu Globo Minas, que será realizada no Mineirão.

Os clubes que se destacaram na última remporada serão homenageados no Troféu Globo Minas. O Cruzeiro – pentacampeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 e da Supercopa da categoria de base – receberá um troféu especial pelas conquistas. O Atlético-MG, que se sagrou vencedor na Copa do Brasil sub-20, também será premiado na noite, assim como o América-MG, bicampeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2017.

O Troféu Globo Minas premia tradicionalmente os melhores jogadores do Campeonato Mineiro. Na última edição, em 2017, Fred foi eleito o craque da competição. No encerramento da disputa, a seleção do campeonato, o melhor técnico, o melhor árbitro, o destaque do interior e o craque da competição serão anunciados. O artilheiro do campeonato também será premiado.

O público vai participar elegendo o ídolo da galera, o gol mais bonito e a defesa mais bonita. A seleção do Estadual será escolhida pelos jornalistas da TV Globo Minas, do jornal O Tempo e da Rádio Super. A festa de lançamento do Campeonato Mineiro é uma realização da TV Globo com a Federação Mineira de Futebol, em parceria com jornal O Tempo e a Rádio Super.

A bola vai rolar

O Estadual começa na próxima quarta-feira tem a final programada para o dia 8 de abril. América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Patrocinense, Tombense, Tupi, Uberlândia, URT e Villa Nova são os participantes dessa edição. Neste ano, o campeonato tem novo modelo de disputa.