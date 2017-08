Tricordiano recebe ordem de despejo do Estádio Elias Arbex, em Três Corações

O Tricordiano não poderá mais utilizar o Estádio Elias Arbex, em Três Corações (MG). Segundo a diretoria do clube, uma ordem de despejo assinada pela Justiça local foi recebida na tarde desta sexta-feira (25). Com isso, os representantes do clube terão que deixar as dependências do estádio. Segundo a própria prefeitura, o estádio estava cedido ao clube até 26 de outubro, mas como não houve acordo para a devolução do espaço antes do prazo, optou-se pela medida judicial.

Com as atividades paralisadas desde o fim do Campeonato Mineiro, quando foi rebaixado para o Módulo II do estadual, a diretoria do Tricordiano estava usando o estádio apenas para os preparativos para a próxima temporada. Recentemente, o ídolo Reinaldo foi anunciado como o treinador do clube para 2018. Devido à falta de laudos, o estádio só foi utilizado pelo clube no Mineiro deste ano em uma partida, contra a URT, e com portões fechados.

Segundo Alisson Veloso, diretor do Tricordiano, o clube já havia recebido um aviso de despejo há 35 dias. Segundo ele, a diretoria já vinha fazendo obras no estádio visando a temporada do próximo ano.