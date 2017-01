Tricordiano pode ficar sem estádio após Manduzão apresentar problemas

O Tricordiano pode ficar sem ter onde mandar seus dois primeiros jogos no Campeonato Mineiro no Sul de Minas. Com o Elias Arbex suspenso por dois jogos após uma confusão ainda no Estadual do ano passado, o clube optou por mandar seus jogos no Manduzão, em Pouso Alegre, mas o estádio ainda apresenta diversos problemas.

A estrutura apresenta goteiras e infiltrações. Em todo o estádio, não há energia elétrica e faltam extintores. Nos banheiros, os vasos estão sujos e as pias que não foram roubadas estão sem torneiras. Por causa da chuva, o túnel de acesso ao campo está alagado. É tanta obra que o superintendente de Esportes do município não sabe se o Manduzão teria condições de ser usado no Estadual.

O gramado está sendo cuidado por uma equipe contratada pelo Tricordiano e sendo nivelado com areia. Mas ainda precisa receber adubo e ser irrigado três vezes por dia até início da competição. Além disso, o Corpo de Bombeiros encontrou outros problemas durante uma vistoria na semana passada. Os bombeiros deram um prazo de 60 dias para que todos os problemas sejam corrigidos.

