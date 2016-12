Tricordiano confirma contratação de mais 3 reforços para o Mineiro 2016

O Tricordiano confirmou a contratação de mais três jogadores para a disputa do Campeonato Mineiro. Chegaram na última semana ao clube o zagueiro Bruno Costa e o meia Jéferson Paulista. Já o zagueiro Preto Costa, que havia sido anunciado logo no início da preparação e que depois teve a sua permanência em dúvida, foi confirmado no elenco.

Entre eles, o mais experiente é o zagueiro Preto Costa, de 35 anos, que já tem passagens por clubes como Goiás, Portuguesa, São Caetano, Bragantino e Icasa. Seu último clube foi o Guarani. Já o meia Jéferson Paulista, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do São Paulo e pertence ao Botafogo. Ele também tem passagens por empréstimo por Oeste, Rio Claro e ABC, seu último clube. O zagueiro Bruno Costa, também já jogou pelo Botafogo.

As novas contratações já se juntaram ao elenco do Tricordiano e já treinam no CT Bola Preta, em Elói Mendes, onde o clube de Três Corações, faz sua pré-temporada. Para esta semana, segundo a diretoria do clube, está prevista a chegada de mais um lateral-esquerdo.

Comandado por Ney da Matta, o Tricordiano estreia no Mineiro no dia 31 de janeiro, às 17h, contra o Guarani-MG no Estádio Elias Arbex.