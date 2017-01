Tricordiano acerta com o atacante Brandão, ex-Cruzeiro e Grêmio

O Tricordiano acertou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Mineiro. O atacante Brandão, que estava no Bastia, da França, foi anunciado na noite desta quarta-feira (4) pela diretoria do clube.

Brandão, que tem 36 anos, 1,89m de altura e é natural de Brusque. O atacante foi revelado pelo União Bandeirante, mas construiu a carreira principalmente fora do país, conquistando diversos títulos na Ucrânia e na França.

Entre 2002 e 2008, atuou no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. De lá, se transferiu para o Marseille, onde ficou até 2010. Em 2011, voltou para sua última passagem no Brasil, vestindo as camisas do Cruzeiro e depois do Grêmio. Na sequência, voltou ao Marseille, passou por Saint-Étienne e chegou ao Bastia.

O jogador deve se apresentar ainda nesta semana ao técnico Edinho no CT Bola Preta, em Elói Mendes, onde o Tricordiano está realizando a pré-temporada. A estreia do clube no Campeonato Mineiro está marcada para o dia 29 de janeiro contra o Uberlândia.

Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas