Tribunal suspende Tricordiano do Campeonato Mineiro temporariamente

O Tricordiano está temporariamente suspenso do Campeonato Mineiro. A decisão foi tomada na noite desta terça-feira (14) pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG). O clube foi punido por não pagar taxas de arbitragem do estadual. Para se livrar da suspensão, o time terá que pagar multa de R$ 20 mil.

Segundo o presidente do clube, Gustavo Vinagre, informou por telefone, o Tricordiano já está tomando as medidas cabíveis e o clube vai recorrer da punição estipulada.

A próxima partida do Tricordiano pelo Campeonato Mineiro é contra o Tupi, em Muriaé (MG). O jogo está marcado para as 18h do próximo sábado (18).

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas