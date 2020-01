Três jogadores não ficam na Caldense em 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Atlética Caldense dispensou o centroavante Tadeu, pois o atleta não estava se enquadrando na filosofia de trabalho do clube. A diretoria alviverde se movimenta nos bastidores para contratar outro jogador para a posição.

Tadeu se despediu da Veterana

Além disso, o contrato de dois atletas do departamento de futebol profissional chegou ao fim no dia 31 de dezembro e o clube optou pela não renovação. São eles: o atacante Carlinhos e o centroavante Guilherme, que agora não fazem mais parte do elenco alviverde.

Carlinhos e Guilherme não fazem mais parte da Caldense

A Veterana tem mais dois jogos-treino agendados, antes de sua estreia no estadual contra o América-MG às 20h30 em BH no dia 22 de janeiro. Dia 10 de janeiro às 15h30 contra o Bragantino, em Itu-SP, no Spa Sport Resort. E dia 15 de janeiro frente ao XV de Piracicaba às 15h30, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba-SP.

Fonte: Assessoria Caldense/Foto: Renan Muniz Caldense