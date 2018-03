Três Corações foi representada em competições regionais pelas equipes de Vôlei Feminino e de Futsal

Os projetos esportivos de Três Corações já iniciaram o ano de forma acelerada e participam de competições regionais.

As equipes de futsal das categorias sub 13 e sub 17 participaram da 1ª etapa dos Jogos da Juventude 2018, realizada em Alpinópolis, entre os dias 17 e 18 de março.

A categoria sub 13 foi formada por atletas sub 11 e que nunca haviam competido fora de Três Corações. Apesar do nervosismo da estreia, os meninos fizeram boas partidas contra as equipes de São Lourenço, Extrema e Piumhi. Apesar de vencerem apenas uma partida contra a equipe de São Lourenço, os meninos acumularam experiência para a segunda etapa.



Os atletas do sub 17, conseguiram vencer as equipes de Itaú de Minas e de Caxambu, perdendo apenas para Alpinópolis.

As duas equipes terão bastante tempo de se prepararem para a segunda etapa do JOJU em agosto, na cidade de Extrema.

Já a equipe de Elite do Vôlei feminino, categoria adulto, classificou-se em 4 º lugar no 2º Circuito de Vôlei Feminino, o JOPAN, na cidade de Cambuquira, realizado no último dia 25 (domingo). As atletas enfrentaram equipes de Varginha, Cambuquira e Itanhandu.

“Três Corações, a cidade que respira esporte”

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: SESP