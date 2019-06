Três Corações foi palco da Liga de Futsal no último sábado

No último sábado (22), Três Corações foi mais uma vez o cenário de um importante evento esportivo, desta vez pela Liga Nacional de Futsal no Ginásio Pelezão, com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes.

Em jogo válido pela 10ª rodada da Liga, o time Joinville Krona venceu o Minas Tênis Clube por 5 a 1.

A próxima partida sediada no Pelezão será no dia 02 de julho, entre o Minas Tênis Clube e Corinthians, a partir das 18h30.

A Liga é vista como uma das mais importantes competições das Américas e uma das mais disputadas no mundo. Presentemente, a competição possui equipes de seis estados brasileiros, sendo eles: Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Luiz Vilela, juntamente com o Secretário Adjunto de Administração e Recursos Humanos, Átila Beck, do Secretário de Desenvolvimento Social, Vinícius Dutra e da Secretária de Esportes, Renata Borges.

Fonte: Prefeitura de Três Corações