“Três Corações Esporte Clube” é apresentado oficialmente, no Estádio Municipal Elias Arbex

Nesta sexta-feira, dia 02 de fevereiro, foi realizada, no Estádio Municipal Elias Arbex, a cerimônia de fundação do novo time de futebol da cidade, o “Três Corações Esporte Clube”.

Diante de muitos torcedores e convidados, o Clube foi apresentado pelos diretores Rodrigo Germano e Robson Inverg que contou também com as presenças da secretária de Esportes Renata Borges, do secretário de Desenvolvimento Social, Vinícius Dutra, do vereador Carlos Pinheiro e do presidente do Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura, da cidade de Passos, Rogério Jesuíno dos Santos, parceiro do novo time de futebol de Três Corações.

Rodrigo Germano, em nome de toda a diretoria do Clube, assumiu o compromisso de realizar um trabalho sério, responsável e com transparência, pautado pela lealdade com os apoiadores e principalmente com sua torcida.

Renata Borges agradeceu o incansável incentivo dos gestores Cláudio Pereira e Luiz Vilela em todas as modalidades esportivas da cidade e parabenizou a todos pela criação do novo time, desejando sorte nesta nova etapa do futebol de Três Corações.

Representando o prefeito Cláudio Pereira e o vice Luiz Vilela que, por motivos de compromissos inadiáveis não puderam estar presentes, Vinícius Dutra disse que a administração irá, como sempre, apoiar este novo projeto e acredita que, com o suporte da torcida será formado um grande time capaz de orgulhar a todos os apaixonados pelo futebol. Por fim, Vinícius noticiou que, ao contrário do que afirmam os pessimistas, até 2020 será construída a “Arena do Rei”, o novo estádio devidamente adequado para receber jogos da 1ª Divisão, cumprindo o compromisso assumido pela atual gestão.

Como metas, a diretoria do novo clube promoverá, já neste mês, uma peneira para selecionar atletas da categoria sub 20 e formar uma equipe forte para participar do Campeonato Mineiro, sub 20, no mês de abril e a equipe, categoria sub 23, para a disputa do Campeonato Mineiro, 2ª Divisão. O Clube está sendo formado e capacitado para participar de todas as competições do calendário da Federação Mineira de Futebol – FMF.

O “Três Corações Esporte Clube” inicia uma nova era no cenário esportivo de nossa cidade e promete reconquistar os torcedores para que vistam, com paixão, a camisa azul e vermelha.

Fonte e Fotos: Prefeitura de Três Corações