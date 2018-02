Três Corações: Bairrão Mart Minas de Futsal neste ano apresenta algumas novidades

Foi realizada na noite desta quinta-feira (22), nas dependências da UAITEC, no Santa Tereza, a primeira reunião do Bairrão Mart Minas de Futsal 2018, o evento esportivo mais esperado pelos esportistas tricordianos. Uma realização da Pró Esport e Recreação e da Prefeitura de Três Corações.

Promovida pela Secretaria de Esportes (SESP), a reunião teve como pauta a entrega da ficha de inscrição das equipes e apresentação do regulamento da competição, o mesmo usado pela Confederação Brasileira de Futsal.

Neste ano, a secretaria definiu algumas mudanças com o intuito de ampliar a competitividade e promover maior dinamismo à competição, como:

– Serão duas Séries (A e B): a Série A será formada pelas 16 equipes que chegaram nas oitavas de final no campeonato de 2017 (Jd Paraíso – Prolongamento do Odilon Rezende – Monte Verde – Cohab – Santa Tereza – Odilon Rezende – São Francisco – Pq. Jussara – Feira de Gado – Rio do Peixe – Monte Alegre – Amadeu Miguel – Bandeirantes – Triângulo – Nova TC 1 e Vila Sueli).

– Já a Série B será de livre participação, desde que não esteja inscrita na Série A.

– As duas competições serão realizadas simultaneamente.

– Para a disputa da Série A, serão formadas duas chaves com 8 equipes cada. Cairão para a Série B as duas equipes classificadas em último lugar em cada Chave e sobrem para a Série A as primeiras colocadas na Série B.

– Coordenarão o campeonato duas Comissões, a Administrativa (SESP) e a Disciplinar (LET).

As inscrições deverão ser feitas até o dia 02 de março, na Secretaria de Esportes, das 08h às 17h e o sorteio das Chaves se dará no dia 06 de março. Cada atleta deverá entregar 1 litro de leite (longa vida) no ato da inscrição que serão doados às entidades assistenciais.

Iniciando a reunião, o secretário de Desenvolvimento Social, Vinícius Dutra, em nome do prefeito Cláudio Pereira, informou a todos que a Prefeitura continuará a investir no esporte tricordiano como, a reforma da cobertura do Ginásio Pelezão com a verba de R$350 mil, encaminhada por meio de emenda parlamentar do deputado Ulysses Gomes. O secretário anunciou ainda, que serão construídos o novo estádio “Arena do Rei” e o Complexo Esportivo, próximo à Casa de Saúde Santa Fé.

A secretária de Esportes Renata Borges agradeceu os patrocinadores, ao empenho dos gestores em incentivar o esporte na cidade, desejando sorte às equipes.

A presidente da UTAM, Angélica Raphael, deu as boas vindas aos representantes das equipes e se dispôs a colaborar, principalmente, com os bairros que não têm presidente.

O subcomandante da Cia Independente da Polícia Militar, Cap. André Barbosa, colocou a instituição a disposição e solicitou muita esportividade e equilíbrio entre os atletas para que a competição possa transcorrer harmonicamente, preservando a integridade tanto dos atletas, quanto dos torcedores.

A abertura do Bairrão Mart Minas de Futsal 2018 será dia 19 de março, ás 19h, no Ginásio Pelezão, com a partida entre o time de Três Corações e uma equipe ainda a ser confirmada.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: Marilene Estrella