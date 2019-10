Treino oficial da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei de Surdos acontece neste sábado, em São Paulo

Equipe que representará o país no Panamericano de Voleibol de Surdos, em novembro, será escolhida após este fim de semana

Depois de três seletivas realizadas em São Paulo, no Instituto Santa Terezinha, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei de Surdos irá realizar seu primeiro treino oficial, nos dias 19 e 20 de outubro, antes do Panamericano de Voleibol de Surdos, em novembro, sediado em Brasília.

O treinamento será no APCEF/SP (Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal), localizado também em São Paulo e contará com uma grande estrutura para receber os 20 atletas que participarão do treino.

Além disso, o técnico Mário Xandó, ex-medalhista olímpico da seleção brasileira de vôlei da década de 80, junto com sua equipe de profissionais, irá definir quem serão os 12 atletas que irão compor o time oficial, na competição.

“Fizemos três seletivas com 60 atletas durante três meses para conseguirmos selecionar os melhores jogadores que iriam compor o time no treino oficial. Agora, nossos olhos estão mais rigorosos para realizar a escolha dos 12 representantes brasileiros no Panamericano, em Brasília”, destaca Xandó.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei de Surdos é uma iniciativa que conta com o apoio do Governo Federal e patrocínio do Banco do Brasil. O Panamericano de Voleibol de Surdos acontecerá entre os dias 24/11 à 01/12, em Brasília.

Treino oficial da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei de Surdos

Quando: 19 e 20 de outubro

Onde: APCEF/SP – Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal

Horário: a partir das 9h

Endereço: Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, zona sul – CEP 04657-001 – São Paulo

Mais informações: https://www.apcefsp.org.br/unidade-lazer/clube-da-capital#localizacao

Fonte e fotos: benditaimagem assessoria