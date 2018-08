Torneio das Nações – Seleção feminina sofre virada, goleada e perde título para os EUA

Pelo terceiro e último confronto do Torneio das Nações, Estados Unidos e Brasil entraram em campo na noite desta quinta-feira, valendo o título da competição. O confronto teve um primeiro tempo bastante acirrado, mas terminou com uma goleada norte-americana no Toyota Park, em Bridgeview. De virada, Marta e companhia sofreram uma goleada por 4 a 1.

O placar foi inaugurado aos 16 minutos do primeiro tempo, após contra-ataque do Brasil, que acabou em gol contra da zagueira americana: 1 a 0. Os Estados Unidos, porém, queriam o empate e pressionavam as brasileiras, que se defendiam bem. A pressão surtiu efeito e as atletas da casa chegaram ao empate aos 32 minutos com gol de Rosa Lavelle.

Na etapa final, Julie Ertz virou logo no início. O Brasil teve a chance de igualar o marcador em cobrança de falta de Marta e em contra-ataque desperdiçado já embaixo do gol. O castigo não demorou. Tobin Heath ampliou em chute da entrada da área e Megan Rapinoe decretou a goleada ao aproveitar cobrança de falta na área e vacilo da defesa verde e amarela, que parou no lance.

Campanha na competição

A Seleção Brasileira estreou logo com derrota para a Austrália por 3 a 1. Na segunda rodada, porém, o time de Vadão de recuperou e venceu o Japão pelo placar de 2 a 1, mantendo vivas as chances de conquistar o título do Torneio das Nações.

Os EUA, por sua vez, venceram as japonesas no primeiro jogo por 4 a 2 e empataram com as australianas no segundo em 1 a 1. Na última rodada, a Austrália bateu o Japão por 2 a 0, fazendo com que as estadunidenses precisassem vencer as brasileiras por dois ou mais gols de diferença.

