Tite escala mal e Brasil é eliminado nas quartas pela Bélgica

Tite escalou e substitui mal no intervalo e o Brasil acabou eliminado da Copa do Mundo da Rússia, por 2×1, nesta sexta-feira (6), em Kazan. Renato Augusto foi a terceira substituição do treinador e fez o gol de honra, mas depois perdeu chance clara e deixou de dar a vitória ao Brasil. As equipes começaram o jogo com muito estudo, mas com um gol contra, Fernandinho desconsertou o futebol brasileiro e abriu caminho para a eliminação brasileira.

Foi a única derrota na competição do time brasileiro, que ainda venceu três jogos e empatou um. Na semifinal, terça-feira (10), às 15h (de Brasília), em São Petersburgo, a ‘geração belga’vai enfrentar a França, que eliminou o Uruguai.

Fernandinho, contra, de cabeça, aos 13, e De Bruyne, em chute de fora da área, aos 31, construíram o triunfo belga no primeiro tempo. O Brasil reagiu aos 30 da etapa final, com gol de Renato Augusto, depois de cruzamento perfeito de Philippe Coutinho. A Bélgica chega à sua segunda semifinal de Copa na história. Em 1986, perdeu por 2 a 0 para a Argentina.

A Seleção Brasileira não se encontrou no primeiro tempo, o que custou muito caro. No segundo tempo, com dois gols de desvantagem, os comandados de Tite reagiram, conseguiram o primeiro gol e perderam chances reais de empatar.

Única seleção com 100% de aproveitamento no Mundial, a Bélgica mostrou eficiência e conseguiu suportar a pressão até o apito final.

Resta ao Brasil buscar outra tentativa em 2022 na Copa do Qatar. Tite ainda é incerto no comando, mas a CBF já demonstrou interesse em permanecer com o treinador.

