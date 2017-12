Tite é convidado e vai dirigir time de Zico no Jogo das Estrelas no Maracanã; Neto, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense estará presente

Ingressos: A venda de ingressos segue no site oficial do evento (www.jogodasestrelas.com) e nas bilheterias do Maracanã, onde também acontecem as trocas dos bilhetes comprados pela internet, até o final do primeiro tempo do jogo principal. Os setores Norte e Sul custam R$ 40 e Leste e Oeste, R$ 60 – todos eles com meia-entrada. Os portões abrem às 17h para o torcedor.

Fonte: Globo Esporte / Foto: Reprodução