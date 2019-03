Tite convoca Fagner para substituir Daniel Alves nos amistosos da seleção

A seleção brasileira terá Fagner para o lugar de Daniel Alves. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) oficializou a convocação do corintiano agora há pouco por conta do corte do atleta do PSG, que teve problemas no joelho esquerdo em confronto do Campeonato Francês.

Com a chamada, ele vira desfalque do time paulista no Estadual. A equipe de Tite vai enfrentar o Panamá, em Portugal, no sábado, e a República Tcheca, em Praga, no dia 26, dois adversários que não têm a expressão desejada pelo comandante. Agora, ele conta com Fagner e Danilo como laterais direitos.

Edu Gaspar, coordenador da seleção, explicou a opção. “O Fagner nunca saiu do nosso radar de observações. Estamos falando de um jogador que esteve conosco na Copa do Mundo e que sabemos da qualidade e do que pode entregar nos jogos deste período Fifa”, afirmou ao site da CBF.

Ainda no Brasil, o atleta não participará do treino de hoje em Porto, em Portugal. A seleção brasileira já programava um treino completo apenas na terça ou na quarta-feira, dependendo da condição de apresentação dos seus atletas.

Com a chamada, Fagner será desfalque do Corinthians para os próximos jogos do Paulista, inclusive as partidas de quartas de final, marcadas, a princípio, para os dias 24 e 27 de março. Há a possibilidade de mudança de datas após a definição de todos os classificados.

O corte de Daniel Alves pode atrapalhar os planos de Tite de contar com o atleta para a Copa América. Ele já havia sido cortado da Copa do Mundo da Rússia, no ano passado. Edu Gaspar, no entanto, não descartou o retorno do experiente lateral.

“Não fechamos as portas para os atletas. Ainda mais para um líder e um jogador da importância do Dani dentro do futebol e da Seleção. Falamos com ele hoje e desejamos sua pronta recuperação”, completou.

Fonte: Esporte UOL / Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians