Tinga manifesta alegria por retornar ao Cruzeiro

Um ano e oito meses depois de se despedir do Cruzeiro como jogador, o ex-volante Paulo César Tinga, 38, retornou ao clube, agora na função de gerente de futebol. Durante quase 20 anos de carreira nos gramados, o meio-campista foi sinônimo de liderança e respeito nos elencos que integrou. Anunciado nesta quinta-feira para o cargo administrativo, ele pretende colocar em prática todo o aprendizado na trajetória profissional no esporte e ajudar a equipe a novamente conquistar títulos.

“Quero manifestar minha alegria, que é a mesma de quando cheguei aqui para jogar. Única diferença que eu entendo hoje é que venho para fazer parte do grupo, do clube, onde os protagonistas principais são os atletas e a comissão técnica. Eu venho para me incorporar, pois há pessoas que já estão trabalhando muito bem pelo clube”, disse o novo dirigente cruzeirense, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Entre a aposentadoria dos campos, em abril de 2015, e a sua contratação, em dezembro de 2016, Tinga fez cursos de gestão e procurou aprimorar seu conhecimento sobre o futebol além das quatro linhas. Nesse período, sempre manteve relação estreita com a alta cúpula celeste. E, claro, com os próprios atletas. Atuaram ao lado do ex-camisa 7 os goleiros Fábio, Rafael e Elisson, os zagueiros Leo e Manoel, o lateral-direito Mayke, o volante Henrique, os meias Arrascaeta, Elber e Alisson e os atacantes Willian, Judivan e Rafael Sobis – este último no Internacional. Em função da boa convivência construída, Tinga se diz pronto para assumir um desafio tão almejado por ele e espera firmar relação de parceira com o técnico Mano Menezes.

“É natural que, por ter parado há pouco tempo, a gente se emociona um pouco pelo fato de ter vivido grandes coisas por esse clube e por ter encerrado a carreira aqui. A relação é muito quente, muito verdadeira. Só tenho que agradecer ao Cruzeiro pela confiança. É o meu primeiro trabalho em relação ao futebol desde que parei de jogar. Poder parar de jogar e ingressar nessa área, que é uma área que eu sempre pensei para mim. Mesmo quando jogador, procurei pensar num todo. Tirei dois anos para me preparar, para acompanhar e vi um futebol diferente da maneira que via Estou agradecido pela confiança do presidente (Gilvan de Pinho Tavares), do vice-presidente (Bruno Vicintin), do Mano Menezes, da comissão. É essa a alegria que sinto hoje. Quero corresponder com vitórias no futebol, com conquistas e chegar, da maneira que cheguei”.

O ex-jogador, que disputou 65 partidas e fez dois gols pelo Cruzeiro, revelou que já tinha o desejo de voltar ao clube pelo qual se sagrou bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e deixou muitos amigos. “A maneira que saí do Cruzeiro foi muito feliz. Por mais que tenha encerrado a carreira, tive a convicção de que um dia voltaria aqui. Hoje estou ingressando como gerente, tendo essa credibilidade, essa confiança. Espero, ao fim do meu trabalho – seja em um, 10, ou 50 anos –, que seja feliz, é isso que interessa”.

Nos próximos dias, o Cruzeiro anunciará a contratação de um profissional para substituir Thiago Scuro e ocupar a diretoria administrativa, fazendo parceria com Tinga na gestão do futebol.

Fonte: SuperEsportes