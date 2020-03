Times mineiros se preparam para duelos na Copa do Brasil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Rodrigo Rodrigues/CBF

Cruzeiro e América são as únicas equipes mineiras que ainda seguem na Copa do Brasil. Os clubes de Belo Horizonte terão duelos complicados na próxima fase.

Cruzeiro x CRB

O Cruzeiro enfrenta o CRB, na próxima quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão. Vale lembrar que a partir desta fase os duelos são em ida e volta e sem vantagem. O único critério de desempate é o gol marcado fora de casa.

Para esse confronto, Adilson Baptista conta com o retorno do volante Machado que suspenso, não atuou no clássico contra o Atlético-MG no último sábado (7). O time deve ser o mesmo que perdeu por 2 x 1 o clássico, no entanto, novidades como Thiago (que fez o gol cruzeirense no sábado) e Jhonata Robert podem aparecer na equipe celeste. Léo, que sofreu um estiramento é outro que pode pintar entre os 11 iniciais.

Além disso, a ‘Raposa’ conseguiu reverter uma punição de portões fechados imposta pelo STJD, após confusões no duelo contra o CSA, ainda pelo Brasileirão de 2019. Com isso, o Mineirão poderá receber público.

O provável Cruzeiro terá: Fábio; Edílson; Cacá; Artur (Léo); João Lucas; Machado; Jadsom; Maurício (Jhonata Robert); Everton Felipe; Thiago e Marcelo Moreno.

Ferroviária x América

O líder do Campeonato Mineiro, irá até Araraquara onde enfrenta o bom time da Ferroviária. O jogo será na quarta-feira (10), às 19h15, na Fonte Luminosa, em São Paulo.

O treinador ‘Lisca Doido’ conta com o boa fase de Rhodolfo e Felipe Augusto para buscar uma vitória fora de casa.

Provável ‘Coelho’: Jori; Diego; Lucas Kal; Eduardo; Savio; Juninho; Zé Ricardo; Felipe Augusto; Ademir; Alexandre (Léo Passos) e Rhodolfo.