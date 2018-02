Time do Lavras Vôlei enfrenta Positivo Londrina hoje

A equipe do Lavras Vôlei enfrentará o time do Positivo Londrina nesta quinta-feira, dia 8, no ginásio poliesportivo “Fernando Lima Dias”, no Lavras Tênis Clube. A partida acontece as 19h30 pela Superliga B.

O time vem de uma vitória contra ADC Bradesco, ocorrida no sábado, dia 3, com um placar de 3 X 1. A equipe lavrense garantiu o segundo lugar no ranking da competição. O Positivo Londrina lidera o campeonato.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução