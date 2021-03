Tiaguinho é o novo reforço do Boa Esporte

Atacante de 21 anos, estava no Ceará.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou nesta quarta-feira (3), o atacante Tiaguinho, de 21 anos, que estava no Ceará. O jogador defendeu, também, outras equipes do futebol brasileiro, tais como, Guarani de Juazeiro, Icasa e Barbalha.

“Estou feliz em poder jogar com a camisa do Boa Esporte, fico feliz pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Irei dar meu máximo dentro e fora de campo. Espero que a gente possa fazer um ótimo campeonato e que possamos conquistar bons resultados. Quero fazer um grande trabalho junto com esse excelente grupo, sempre dando o meu máximo, com raça e muita vontade!” — afirmou o atleta.

Reforços e remanescentes

O jogador é o 18º reforço do time varginhense. Além dos contratados, sete jogadores que estiveram na última temporada renovaram com o clube.

Quem ficou:

Zagueiros: Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio

Laterais: Yuri Ferraz

Meia: Dieguinho

Atacantes: Jefferson e Diego Ceará

Quem chegou: