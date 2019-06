Thiago Neves garante Cruzeiro confiante para jogo contra o Flu: “Quarta-feira é guerra”

Para manter a hegemonia na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem duelo decisivo na próxima quarta-feira. A Raposa vai receber o Fluminense, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília). Na partida de ida, os dois times empataram por 1 a 1, no Maracanã. O discurso entre os jogadores cruzeirenses é um só: dar a vida em campo pela classificação.