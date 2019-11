Tenistas da Caldense vencem torneio master em Porto Ferreira-SP

Pin Compartilhar 0 Compart.

No final de semana, houve em Porto Ferreira-SP, o Torneio Master 2019 de Tênis de Campo. Alguns tenistas da Associação Atlética Caldense participaram da competição, mais uma vez fizeram grandes jogos e se destacaram.

Paulo Solon de Oliveira Galo foi campeão da categoria 40/49 M2, ao vencer Rodrigo Cristiano Bianco na decisão por 2 a 0, com parciais de 6-0 e 6-2. Filipe Martins de Oliveira foi vice-campeão na categoria 30/39 M1, ao ser superado por Renato Torturello por 2 a 0, parciais de 6-1 e 6-0.

Na categoria elite, Iago Caio Silva aplicou 2 a 1 em Fábio Borges e ficou com o título, parciais de 6-7, 6-3 e 6-3. Pasquale Sanna também representou a Veterana e avançou até a fase semifinal da competição.

Aconteceu também a competição para definir os melhores do ano. Paulo Sólon de Oliveira Galo, fez uma grande campanha e ficou invicto em todas as etapas de 2019 do ITL da Liga Unitenis São Carlos e levantou o caneco na categoria 40/49 M2.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Caldense