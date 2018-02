TÊNIS DE MESA: Seleção Feminina realiza os últimos preparativos para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina vive os momentos finais de preparação para a Copa do Mundo por Equipes de Tênis de Mesa, que será realizada em Londres, a partir de quinta-feira (22/2). O técnico Lincon Yasuda vai contar com um trunfo importante: uma mistura de experiência e juventude. Para ele, o foco será jogo a jogo, já que a competição é de tiro curto.

“Nossa equipe é bem homogênea. Jogadoras jovens, talentosas, habilidosas e com uma experiência considerável. Mas precisamos focar jogo a jogo, sem fazermos projeções. Estamos muito confiantes pelo potencial de cada uma”, ressalta o treinador.

Lincon Yasuda sabe que os confrontos serão muito difíceis, mas destaca o empenho das três atletas da Seleção: Bruna Takahashi, Gui Lin e Caroline Kumahara. “Não dá para apontarmos as principais adversárias. Estarão competindo as melhores equipes do mundo”, lembra.

Sobre suas atletas, o treinador sabe muito bem o que tem nas mãos. Detalha uma a uma com orgulho. “A Bruna vem de uma ótima performance no Mundial Juvenil, está em ascensão e vem trabalhando muito focada. Será muito interessante observá-la entre as melhores”, traça, orgulhoso, o perfil de Bruna Takahashi, que apesar de muito jovem, já disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro.

Lin Gui e Caroline Kumahara também recebem elogios do treinador: “A Lin disputa a Liga Polonesa, que é muito competitiva e é um dos destaques do seu time. É muito técnica e já bateu atletas do top 100 do ranking. A Caroline também tem experiência internacional, com vitórias importantes em seu currículo. Focada e habilidosa, é outro trunfo decisivo”, finaliza Yasuda.

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa conta com recursos da Lei Agnelo/Piva (Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro) – Lei de Incentivo Fiscal e Governo Federal – Ministério do Esporte.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM / Foto: Reprodução