Temporal alaga Estádio Elias Arbex em Três Corações

A chuva que caiu sobre Três Corações e deixou ruas e avenidas alagadas no Centro da cidade atingiu também o estádio Elias Arbex, casa do Tricordiano. A água inundou parte dos vestiários e também tomou parte do gramado na noite desta terça-feira (3).

O fato colocou mais fogo no debate sobre a venda e a construção de um novo estádio na cidade. O projeto, chamado de “Arena do Rei”, já está em andamento, com o início das obras em um terreno próximo ao bairro Colônia Santa Fé. A iniciativa é do prefeito reeleito Cláudio Pereira (PMDB), que já encaminhou um projeto à Câmara de Vereadores.

Por outro lado, moradores da cidade questionaram o valor atribuído para venda do estádio Elias Arbex, que estaria com valor 50% abaixo de terrenos da região. Parte da receita gerada com o leilão seria destinada às obras. Segundo a prefeitura, se a venda for concretizada, o prazo para conclusão do projeto é de janeiro de 2018.

Em uma enquete realizada pelo GloboEsporte.com, 61,5% dos internautas votaram a favor da construção da Arena do Rei, enquanto outros 38,5% disseram que a cidade deveria manter o Elias Arbex.

O Tricordiano, que se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro, teve o estádio suspenso para as duas primeiras partidas da competição e deve mandar os jogos no Manduzão, em Pouso Alegre. A diretoria do clube informou que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas