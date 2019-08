“Temos que deixar o lado vermelho da cidade contente”, diz Serginho sobre clássico contra Aurora, na Bolívia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atacante e camisa 10 do Jorge Wilstermann, da Bolívia, Serginho, ex-Boa Esporte, conversou também com CSul sobre bom momento que vive no time, sendo líder de assistências e marcando gols

Líder de assistências do Jorge Wilstermann no ano e marcador de gols, o atacante Serginho é peça fundamental na boa temporada que faz a equipe boliviana. O jogador, que já atuou no Boa Esporte de Varginha, agora busca o título do boliviano com a equipe.

Em entrevista exclusiva ao CSul, o jogador contou sobre as missões e decisões do campeonato, além de falar sobre aposentadoria de Alex Silva, zagueiro campeão da América com a Seleção Brasileira. Confira:

Diante do San José, a equipe fez um dos jogos mais complicados no ano. Como a equipe reagiu com os três pontos conquistados na partida fora de casa?

“Foi uma partida muito dura. Sabemos que jogar em Oruru é muito difícil, eles são muito fortes sobre seus domínios. Mas a gente foi muito feliz, conseguimos uma vitória muito importante. A equipe deles só tem esse ano quatro derrotas, duas pra nossa equipe, uma para o Flamengo e outra pra LDU, então demonstra que a equipe deles é muito forte dentro de casa, muito difícil de roubar ponto ali”.

O que destacar na bela campanha que vem realizando o Jorge Wilstermann?

“São sete jogos e seis vitórias, somente uma derrota. Uma das campanhas mais relevantes dos últimos tempos de começo de campeonato do clube, então é muito importante também a gente manter o nível. A competição é muito larga, tem muitos jogos ainda, muita coisa pra acontecer, mas é sempre bom começar bem, pra dar confiança para nos jogos chaves estarmos bem preparados”.

Como você explica a boa fase que vive na equipe, sendo líder de assistências no ano?

“Muito feliz de estar sempre ai marcando gols, sendo líder de assistências do clube durante todo o ano. Tem sido um ano muito importante pra mim, muito produtivo, acho que isso é importante pro jogador, principalmente na função que eu faço, função de extremo, fazendo gol e podendo ajudar é muito importante. Espero continuar, manter essa média, o nível de atuação que eu acho que é muito importante pra que a gente possa conquistar bastante coisa durante esse ano”.

Você é muito amigo do zagueiro Alex Silva, campeão da Copa América em 2007 com a Seleção Brasileira, e que estava no Jorge Wilstermann antes de se aposentar. A equipe sentiu a falta dele dentro de campo?

“Foi uma coisa que pegou bastante gente de surpresa. Eu conversava com ele antes dele parar de jogar, o Alex, mas a gente torce por ele. O grupo sente a falta da liderança dele, porque é um cara líder mesmo, um cara positivo, um cara que colocava a cara pelo grupo. A gente tem apoiado ele na decisão que ele tomou. Ele foi um grande companheiro, pra mim particularmente, um grande amigo, então eu to muito de ter jogado com ele, ter atuado com ele. Nos falamos sempre e tenho certeza que ele terá muito sucesso na nova carreira dele”.

No domingo (18), às 18h15, o Jorge Wilstermann encara o Aurora, em casa. Qual o clima do clássico dentro e fora de campo?

“Domingo temos esse clássico local, contra o aurora. A cidade para, a cidade se divide, por mais que o Wilstermann é a maior torcida dentro de Cothiabamba, a parte azul, a parte do Aurora, também tem seus torcedores que eu tenho certeza que vão lotar o estádio junto com os torcedores do Wilstermann para fazer uma grande festa. É uma grande expectativa, temos duas vitórias no ano contra eles, nos clássicos, e é importante a gente manter isso, que além de dar mais confiança, mais moral, a gente tem que deixar o lado vermelho da cidade contente”.

Carreira

Serginho iniciou sua carreira no Linense. Em 2009 foi para Angola, onde atuou pelo Recreativo do Libolo, depois retornou para o Brasil onde jogou nos clubes: Guaratinguetá, Mirassol, Red Bull Brasil, Arapongas, Boa Esporte, Brasiliense, Araxá, Mogi Mirim, Portuguesa, Botafogo-SP e XV de Piracicaba até receber oferta e se mudar para o Jorge Wilstermann, equipe que atua hoje.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Instagram Serginho