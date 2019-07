Tem início a Copa de Futsal Master Dorival dos Reis

Teve início esta semana na Caldense Copa de Futsal Master Dorival dos Reis, que homenageia Bitiura e conta com a participação de 72 associados acima de 50 anos. São oito equipes inscritas, que levam nome de times mineiros: Caldense, Valério, Villa Nova, ESAB, União Tijucana, Uberlândia, Uberaba e Nacional.

A abertura da competição aconteceu na última segunda-feira (01), com a vitória do Nacional sobre o União Tijucana por 4 a 2, na sequência Valério e ESAB empataram em 2 a 2. Na terça-feira, o Uberaba aplicou 5 a 2 no Uberlândia, depois a Caldense foi superada pelo Villa Nova por 5 a 2.

Master empata amistoso com o Pouso Alegre em Congonhal

No último sábado, dia 29 de junho, o time de Veteranos da Caldense empatou com o master do Pouso Alegre em 0 a 0. A partida amistosa foi realizada no Estádio Municipal de Congonhal-MG. Embora o Verdão tenha criado boas chances de gol, a partida foi de muito equilíbrio.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Foto: Matheus Sanaiotte / Caldense