Técnico Sidney Moraes projeta temporada do Boa Esporte

O Boa Esporte segue treinando firme para a estreia no Campeonato Mineiro. Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe fez um intenso treino físico no centro de treinamentos do clube, em Varginha (MG). O GloboEsporte.com acompanhou a atividade e conversou com o técnico Sidney Moraes sobre os planos para a temporada 2018, com a montagem do elenco, a forma como o time deve jogar e a luta pelo acesso na Série B do Brasileirão.