Técnico Nedo Xavier está à frente do time há seis jogos e tirou o time da zona de rebaixamento, mas Boa Esporte evita falar sobre efetivação

Nedo Xavier é o técnico do Boa Esporte. Pelo menos para a CBF. O treinador interino foi registrado nesta terça-feira no BID e agora passa a constar oficialmente como comandante da equipe de Varginha. A diretoria do Boa Esporte, no entanto, ainda evita falar sobre efetivação e diz que está a procura de um novo treinador, mas que não tem pressa para isso.