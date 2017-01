Técnico Julinho Camargo chega a Varginha para assumir o Boa Esporte

O técnico Julinho Camargo chegou a Varginha para assumir o Boa Esporte. O treinador esteve à frente dos treinamentos da equipe nesta terça-feira (10), em dois períodos no CT da Rua Paraná. A equipe, que se reapresentou na semana passada, ainda é comandada pelo preparador físico Valdemar Fernandes, que trabalhou com o grupo sem folga durante o fim de semana.

Ainda em processo de montagem, o Boa Esporte corre atrás de novos nomes para a equipe, que poderá ter apenas sete jogadores acima dos 24 anos de idade na disputa do Módulo II do Mineiro. Um deles é o meia Ramon, de 33 anos, que foi destaque na campanha da Série B em 2011 e que acertou o retorno ao clube.

A reformulação também deverá servir para dar mais chances a atletas remanescentes do título da Série C em 2016, que não conseguiram ter sequências de jogos. Um deles é o goleiro Luan Polli, que disputou apenas uma partida durante a campanha do título no ano passado.

O primeiro compromisso oficial do Boa Esporte neste ano será a estreia na Copa do Brasil, no dia 8 de fevereiro, contra o São Raimundo-RR fora de casa. Nesta partida, conforme o novo regulamento da competição, por ter melhor ranking, o Boa Esporte poderá jogar pelo empate para se classificar. A partir deste ano, as duas primeiras fases da Copa do Brasil serão disputadas em jogo único.

