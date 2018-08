Técnico do Real elogia estreia de Vinicius Junior

A tão esperada estreia de Vinicius Junior com a camisa do Real Madrid aconteceu na noite da última terça-feira (31). Pelo torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, o jovem brasileiro, contratado junto ao Flamengo, não conseguiu ajudar os merengues a sair de campo com o triunfo, mas acabou tendo sua atuação muito elogiada, inclusive, pelo treinador Julen Lopetegui.

Depois de sua primeira partida à beira do campo comandando o time espanhol, Lopetegui comentou a atuação de Vinicius e optou pela cautela na análise a fim, também, de brecar qualquer empolgação. Mas segundo ele, apesar do “início tímido”, o garoto conseguiu desenvolver bem seu jogo. “Ele (Vinicius Jr) fez um bom jogo. Foi melhorando ao longo dos minutos, assim como toda a equipe. Começou um pouco tímido, mas depois evoluiu em seu jogo. Ele é muito jovem e tem que ir se adaptando aos poucos a esse futebol e ao que lhe pedimos. Mas penso que, de maneira geral, fez um bom jogo”, disse o treinador em sua entrevista coletiva.

Além de seu técnico, o atacante brasileiro teve sua atuação elogiada também pelos meios de comunicação espanhóis. Enquanto o Marca escreveu: “Talento e potência. E atrevimento. Não é fácil se destacar na primeira partida vestindo a camisa merengue. E ele conseguiu”, valorizando as pedaladas de Vinicius sobre o adversário e o cruzamento para Bale, o As comentou que o jovem “poderia herdar a 7 de Cristiano se o Real não contratar mais ninguém”.

Escolhido por Lopetegui para iniciar a partida, Vinicius permaneceu em campo até os 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Óscar Ramírez. A próxima oportunidade do recém-chegado deve ser já no próximo sábado, no amistoso contra a Juventus. A última partida do Real antes de deixar o solo americano será na terça-feira, diante da Roma. A estreia oficial está marcada para o dia 15, contra o Atlético de Madrid, pela Supercopa da Europa.

Fonte: Super Esportes / Foto: Pierre Philippe