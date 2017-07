Técnico do Flamengo confirma estreia de Diego Alves contra Corinthians

A aguardada estreia de Diego Alves está confirmada para este domingo. O técnico Zé Ricardo confirmou que o novo camisa 1 do Flamengo substitui Alex Muralha e entra como titular no gol rubro-negro neste domingo contra o Corinthians, às 16h, na Arena de Itaquera, em São Paulo.

Depois de 12 dias de treino, Diego assume o lugar que vinha sendo ocupado por Thiago no Brasileiro e, na última partida, por Muralha. À exceção da substituição no gol, Zé Ricardo diz que vai avaliar “certinho” novas mudanças. O técnico vai definir o time no treino deste sábado, antes da viagem para São Paulo, no início da tarde.

Zé Ricardo elogiou bastante o Corinthians, líder do Brasileiro, com 12 pontos de diferença sobre o Flamengo. Invicto há 30 jogos, o time paulista preocupa o treinador rubro-negro, que foi questionado sobre qual maneira vencer o Corinthians.