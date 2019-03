Técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete comanda treino da equipe Sub-15 da Caldense

O técnico da Seleção Brasileira feminina de basquete, Carlos Lima, visitou a sede social da Caldense na tarde desta quinta-feira (07) e comandou um treino da equipe Sub-15 masculina da Veterana no Ginásio Ronaldo Junqueira, ao lado do técnico Raul Togni.

“O Raul me convidou para conhecer o trabalho e aceitei de pronto. Somos amigos há anos, joguei com ele no Minas Tênis e tenho muito respeito pelo profissionalismo dele. Fizemos um treino técnico, de bastante intensidade e contato. Falamos sobre o que é realizado nas equipes adultas e passamos um pouco da nossa experiência para os alunos” – comentou Carlos.

Aos que desejam se tornar atletas de alto nível, Carlos Lima diz que o importante é se dedicar ao máximo. “Ninguém faz nada se não gostar daquilo que faz. É preciso se dedicar no dia-a-dia, sem deixar de lado pilares como família e escola”. O técnico da Seleção elogiou a recém reformada quadra do clube. “Fiquei surpreso com a estrutura da Caldense, que é ideal para a formação de atletas e perfeita para os treinos, o clube está de parabéns pela organização”.

O técnico da Caldense, Raul Togni, avaliou como positiva a visita do amigo. “Ele era um jogador muito aguerrido e levou isso para sua personalidade como técnico. É sempre muito correto, trabalhador e guerreiro. Não é a toa que chegou à seleção. Durante as atividades no clube, ele se envolveu bastante com nossos alunos, suou a camisa e passou dicas valiosas” – comentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Matheus Sanaiotte / Caldense