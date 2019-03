Subcomandante do 8º Batalhão de Lavras participará de competição de Crossfit na Itália

Em 2018, o Major Rodolfo César Morotti Fernandes, que já foi Subcomandante do Batalhão de Choque e do BOPE da Polícia Militar de Minas Gerais e atualmente é o Subcomandante do Oitavo Batalhão, foi destaque no Campeonato de Crossfit que foi realizado em Atenas, na Grécia.

Na ocasião ele participou como único atleta brasileiro da terceira edição do Military Games – Crossfit 2018, e disputou o campeonato destinado somente à atletas militares, integrantes de Forças Armadas e forças de segurança de todo o mundo. Ao todo foram 20 atletas participantes de 11 países diferentes. Ele subiu ao pódio, conquistando o 3º lugar em sua categoria, representando a Polícia Militar de Minas Gerais.

Este ano o Major Rodolfo participou de uma seletiva mundial para a etapa classificatória do Italian Showdown – Crossfit 2019. Ele se classificou em 15º lugar em sua categoria, e garantiu com êxito sua vaga para o evento que contará com 62 atletas de 18 países de 26 a 28 de abril na cidade de Milão, na Itália.