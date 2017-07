Sport salva rodada no jogo Cartola

As vezes parece que não, mas a verdade é: a vida de cartoleiro pode ser boa! E, desta vez, o lateral Mena fez questão de ajudar e muito! Em mais de 1 milhão de times, o chileno fez 21.20 pontos e foi o maior pontuador da rodada #15. Foram duas assistências (coisa linda), bônus de defesa (mais linda ainda) e, de quebra, quatro roubadas de bola (coisa maravilhosa) – também houve uma falta sofrida, uma cometida e dois passes errados. Além de ajudar a nós, cartoleiros, ele ajudou o Sport a golear o Atlético-GO por 4 a 0, na Ilha do Retiro.

De novo, Fernando Miguel? De novo. Assim como na última rodada, o goleiro do Vitória, mais uma vez, quebrou! Ele sofreu os três gols na derrota por 3 a 1 para o Grêmio e acabou com -6.00 pontos no game. Que bad… 20.242 cartoleiros, com certeza, ficaram bem tristes com isso! Mas vida que segue, amigos!

