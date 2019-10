Sob olhar do presidente de Federação Mineira de Vôlei, Sub-15 da Caldense avança na Liga Sul Mineira

Pin Compartilhar 0 Compart.

O final de semana foi movimentado para o departamento de vôlei da Caldense. Entre sábado e domingo, 28 e 29, o clube recebeu mais uma etapa da Liga Sul Mineira de Voleibol. Várias equipes de cidades da região marcaram presença e os jogos foram repletos de emoção.

O time feminino da Veterana jogou três partidas. Venceu Guaranésia e Três Corações por 2 a 0, depois foi superado pelo LTC/Lavras por 2 a 1. Com os resultados, a equipe Sub-15 classificou em segundo lugar para a fase final do Regional da Liga Sul Mineira de Vôlei, as datas e locais da partida ainda serão definidas.

O evento contou com a presença do presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Mendes, que visitou as quadras da Caldense, já que o clube será a próxima sede do Campeonato Mineiro de Voleibol Sub-17 (de 21 a 25 de outubro) e Sub-15 (04 a 08 de dezembro).

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Caldense