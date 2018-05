Sidney Morais não é mais técnico do Boa Esporte; Nedo Xavier também saiu

O Boa Esporte em breve anunciará novo técnico. Sidney Moraes (técnico da equipe) e Nedo Xavier (coordenador técnico) tiveram as saídas anunciadas nesta sexta-feira (04).

O time tem recebido novos atletas e profissionais na temporada de 2018, em busca de mais vitórias em campo. A diretoria do Boa Esporte ainda não definiu os nomes dos substitutos.

“Nedo e Sidney são profissionais de grande competência, experiência e dedicação, tiveram um bom trabalho na equipe. Estamos analisando pessoas com os melhores perfis para que possam dar continuidade ao entrosamento e resultado que eles vinham buscando. Creio que até no início da próxima semana já teremos os nomes”. Declarou o presidente, Rone Moraes.

Contratado em novembro do ano passado, Sidney Moraes assumiu o Boa Esporte na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro e foi o grande responsável em livrar o time da Série C. Já nessa temporada, levou o Boa às quartas de final do Campeonato Mineiro.

Ainda sem pontuar na Série B – perdeu para Londrina (1 x 0), Fortaleza (2 x 0), Figueirense (2 x 0) e Juventude (2 x 1) -, o Boa Esporte amarga a lanterna. Criciúma e CRB são os outros times que estão zerados, mas o time alagoano tem um jogo a menos – enfrenta o Atlético-GO, em casa, nesta sexta-feira.

Sidney Moraes escreveu uma nota de agradecimento à equipe e torcida do Boa Esporte, confira na íntegra:

“Venho por meio desta comunicar a todos os amigos, parceiros e torcedores que entrego hoje (04/05) o cargo de técnico do Boa Esporte Clube.

Nesta segunda passagem obtivemos várias conquistas. No ano passado assumi o time na zona de rebaixamento, com poucos pontos, faltando apenas quatro rodadas para o encerramento do campeonato e com muito trabalho, união e esforço conseguimos tirar o time dessa situação e levar alegria à torcida.

Foram mais de 100 jogos à frente da equipe do Boa Esporte Clube. Foi um período de dedicação, empenho, conseguimos bons resultados, grandes vitórias e valorização do futebol profissional. Neste ano, mantivemos a equipe na Série A do Mineiro e avançamos de fase na Copa do Brasil.

É sempre um desafio encontrar, treinar e integrar atletas de diferentes idades e perfis, mas também é muito prazeroso quando podemos contribuir de alguma forma para que cada atleta dê o melhor de si em campo, explore suas limitações e valorize seu diferencial. Demonstramos nesse período um time forte, coeso e muito focado no propósito de buscar as vitórias com dignidade, respeito aos atletas de times adversários e profissionalismo.

Enfim, passamos por muitos momentos de dificuldade, alegria, vitórias e derrotas. Agradeço a todos pelo carinho, atenção e confiança. Em especial à diretoria, jogadores, equipe técnica e administrativa do Boa Esporte. Sou grato pelos resultados, conquistas, aprendizados e amizades que juntos desfrutamos, dentro e fora dos campos. Um abraço, Sidney”.

O Boa Esporte volta a campo apenas no sábado (12), contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada da Série B.

Redação CSul – Iago Almeida